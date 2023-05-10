Российский стилист назвала худшие платья для выпускного

Российский стилист Абабкова назвала платья длиной до колена худшими для выпускного вечера

Российский стилист и имиджмейкер Мария Абабкова назвала худшие платья для выпускного вечера. Соответствующий материал появился на сайте издания «А теперь внимание!»

В первую очередь специалист призвала не следовать трендам, которые были актуальны 10 лет назад. В связи с этим она посоветовала избегать гипюровых платьев, выполненных из блестящего кружева, а также моделей длиной до колена. «Сильно пышные платья будут странно смотреться на выпускном. Стоит избегать огромных шлейфов, кружева, блестящей фактуры», — уточнила эксперт.

Ранее стилист Мария Абабкова назвала самые модные платья для выпускного вечера. Она порекомендовала в 2023 году присмотреться к нарядам с разнообразными вырезами и разрезами. По ее словам, также будут в тренде облегающие фасоны.