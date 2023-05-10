Курс доллара опустился ниже 76 рублей впервые с 23 марта

В ходе торгов на Московской бирже в среду, 10 мая, курс доллара впервые с 23 марта опустился ниже 76 рублей. Евро снижается до 83,5 рубля, свидетельствуют данные площадки.

По состоянию на 13:20 мск доллар торгуется по 76,11 рубля, евро — 83,62 рубля, обе валюты теряют более двух процентов.

Стоимость сорта Brent падает более чем на процент, до 76,6 доллара за баррель. В последнее время характер связи между курсом российской валюты и нефтяными котировками изменился, если раньше рубль рос при дорожающей нефти и падал при слабеющей, то теперь наоборот.

На фоне валютных ограничений основным фактором, определяющим курс рубля, остается объем иностранной валюты, которую реализуют экспортеры, и спрос на нее. Эксперты расходятся по мнении, что именно влияет на эти факторы, однако в среднем с начала мая объемы торгов валютой на Мосбирже в сутки возросли.