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13:22, 10 мая 2023Экономика

Курс доллара опустился ниже 76 рублей

Курс доллара опустился ниже 76 рублей впервые с 23 марта

Фото: Engin Akyurt / Unsplash

В ходе торгов на Московской бирже в среду, 10 мая, курс доллара впервые с 23 марта опустился ниже 76 рублей. Евро снижается до 83,5 рубля, свидетельствуют данные площадки.

По состоянию на 13:20 мск доллар торгуется по 76,11 рубля, евро — 83,62 рубля, обе валюты теряют более двух процентов.

Стоимость сорта Brent падает более чем на процент, до 76,6 доллара за баррель. В последнее время характер связи между курсом российской валюты и нефтяными котировками изменился, если раньше рубль рос при дорожающей нефти и падал при слабеющей, то теперь наоборот.

На фоне валютных ограничений основным фактором, определяющим курс рубля, остается объем иностранной валюты, которую реализуют экспортеры, и спрос на нее. Эксперты расходятся по мнении, что именно влияет на эти факторы, однако в среднем с начала мая объемы торгов валютой на Мосбирже в сутки возросли.

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Платон Щукин
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