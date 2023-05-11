Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
16:05, 14 мая 2023Моя страна

На Камчатке прошел корякский обрядовый праздник миролюбия

Корякский обрядовый праздник Аюангыт прошел на Камчатке 13 мая

Фото: Александр Пирагис / РИА Новости

На Камчатке прошел корякский обрядовый праздник Аюангыт — праздник миролюбия и пробуждения природы. Об этом сообщает издание KamchatkaMedia.

Мероприятие прошло в этнодеревне «В гостях у Кутха» на берегу Култучного озера. Изначально праздник планировали провести 1 мая, но тогда на регион обрушились снегопады, и мероприятие пришлось перенести.

Главным событием праздника стал обряд подношения огню. В ходе него старейшина обратилась к священным местам и духам земли с просьбой даровать добрый и светлый год.

Также гости смогли принять участие в мастер-классах и традиционных играх. Так, посетителям предложили присоединиться к прыжкам через большую скакалку, сделанную из оленьей кожи, и к приготовлению национального блюда толкуши из рыбы, ягод, нерпичьего жира и дикоросов.

Кроме того, на площадке была организована специальная программа для детей. Также зрители смогли увидеть выступления национальных ансамблей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Израиль уничтожил в секторе Газа верхушку «Исламского джихада»
В Москве девочка обнаружила в бургере из KFC иголку и таблетки
В Донецке при обстреле со стороны ВСУ погиб мужчина и пострадала женщина
Названо преимущество России над НАТО в Черном море
В пресс-службе Прилепина допустили проведение писателю еще одной операции
В Италии заявили о возможной массовой «макаронной забастовке»
Бербок странно высказалась об отношениях с главой МИД Украины
Четыре футболиста пропустят матч чемпионата Франции из-за ЛГБТ-акции
Появилось видео с уничтожением техники ВСУ на северском направлении
Бузову в новом образе сравнили с героиней немецких фильмов для взрослых
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.