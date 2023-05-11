На Камчатке прошел корякский обрядовый праздник миролюбия

Корякский обрядовый праздник Аюангыт прошел на Камчатке 13 мая

На Камчатке прошел корякский обрядовый праздник Аюангыт — праздник миролюбия и пробуждения природы. Об этом сообщает издание KamchatkaMedia.

Мероприятие прошло в этнодеревне «В гостях у Кутха» на берегу Култучного озера. Изначально праздник планировали провести 1 мая, но тогда на регион обрушились снегопады, и мероприятие пришлось перенести.

Главным событием праздника стал обряд подношения огню. В ходе него старейшина обратилась к священным местам и духам земли с просьбой даровать добрый и светлый год.

Также гости смогли принять участие в мастер-классах и традиционных играх. Так, посетителям предложили присоединиться к прыжкам через большую скакалку, сделанную из оленьей кожи, и к приготовлению национального блюда толкуши из рыбы, ягод, нерпичьего жира и дикоросов.

Кроме того, на площадке была организована специальная программа для детей. Также зрители смогли увидеть выступления национальных ансамблей.

