В Москве рабочего убило сорвавшимся с высоты газобетонным блоком

В Москве газобетонный блок сорвался с высоты на рабочих, один человек погиб

В Москве рабочего убило сорвавшимся с высоты газобетонным блоком. Об этом сообщает официальный Telegram-канал столичной прокуратуры.

Несчастный случай произошел на одном из строительных объектов на Шелепихинской набережной. Еще одного пострадавшего рабочего госпитализировали.

По факту гибели одного человека и причинения вреда здоровью другого начата процессуальная проверка, добавили в надзорном ведомстве.

Ранее в Кирове упал башенный кран, в результате чего погиб рабочий. Это произошло на строительной площадке в новом микрорайоне. По факту гибели человека было возбуждено уголовное дело.