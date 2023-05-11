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14:31, 11 мая 2023Россия

В Москве рабочего убило сорвавшимся с высоты газобетонным блоком

В Москве газобетонный блок сорвался с высоты на рабочих, один человек погиб

Фото: Telegram-канал «Прокуратура Москвы»

В Москве рабочего убило сорвавшимся с высоты газобетонным блоком. Об этом сообщает официальный Telegram-канал столичной прокуратуры.

Несчастный случай произошел на одном из строительных объектов на Шелепихинской набережной. Еще одного пострадавшего рабочего госпитализировали.

По факту гибели одного человека и причинения вреда здоровью другого начата процессуальная проверка, добавили в надзорном ведомстве.

Ранее в Кирове упал башенный кран, в результате чего погиб рабочий. Это произошло на строительной площадке в новом микрорайоне. По факту гибели человека было возбуждено уголовное дело.

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Алан Босиков
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