В Москве рабочего убило сорвавшимся с высоты газобетонным блоком
В Москве газобетонный блок сорвался с высоты на рабочих, один человек погиб
В Москве рабочего убило сорвавшимся с высоты газобетонным блоком. Об этом сообщает официальный Telegram-канал столичной прокуратуры.
Несчастный случай произошел на одном из строительных объектов на Шелепихинской набережной. Еще одного пострадавшего рабочего госпитализировали.
По факту гибели одного человека и причинения вреда здоровью другого начата процессуальная проверка, добавили в надзорном ведомстве.
Ранее в Кирове упал башенный кран, в результате чего погиб рабочий. Это произошло на строительной площадке в новом микрорайоне. По факту гибели человека было возбуждено уголовное дело.