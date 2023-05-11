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10:08, 11 мая 2023Силовые структуры

ФСБ сообщила о попытке СБУ угрозами завербовать замминистра МЧС ДНР

ФСБ предотвратила попытку вербовки СБУ первого замминистра МЧС ДНР, угрожая ему расправой

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

Сотрудники ФСБ предотвратили попытку Службы безопасности Украины (СБУ) завербовать первого заместителя министра МЧС Донецкой народной республики (ДНР) Дмитрия Костямина, угрожая ему расправиться с его супругой. Об этом ТАСС сообщили в региональном управлении ФСБ.

Украинские спецслужбы заставляли донецкого чиновника передавать Киеву закрытую информацию.

Как установила ФСБ, 1 марта супруга замминистра Елена Слабунова приехала в Харьков на похороны матери и там ее задержала СБУ. После чего Костямина вынуждали к сотрудничеству под угрозой физической расправы над его женой.

В результате оперативной игры российские спецслужбы сумели освободить Елену Слабонову, она выехала из Украины. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

В ФСБ отметили, что с украинской стороны идет постоянная вербовочная работа в отношении представителей госвласти ДНР путем шантажа и запугивания.

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Любовь Ширижик
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