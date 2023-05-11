ФСБ сообщила о попытке СБУ угрозами завербовать замминистра МЧС ДНР
Сотрудники ФСБ предотвратили попытку Службы безопасности Украины (СБУ) завербовать первого заместителя министра МЧС Донецкой народной республики (ДНР) Дмитрия Костямина, угрожая ему расправиться с его супругой. Об этом ТАСС сообщили в региональном управлении ФСБ.
Украинские спецслужбы заставляли донецкого чиновника передавать Киеву закрытую информацию.
Как установила ФСБ, 1 марта супруга замминистра Елена Слабунова приехала в Харьков на похороны матери и там ее задержала СБУ. После чего Костямина вынуждали к сотрудничеству под угрозой физической расправы над его женой.
В результате оперативной игры российские спецслужбы сумели освободить Елену Слабонову, она выехала из Украины. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает.
В ФСБ отметили, что с украинской стороны идет постоянная вербовочная работа в отношении представителей госвласти ДНР путем шантажа и запугивания.