ФСБ сообщила о попытке СБУ угрозами завербовать замминистра МЧС ДНР

ФСБ предотвратила попытку вербовки СБУ первого замминистра МЧС ДНР, угрожая ему расправой

Сотрудники ФСБ предотвратили попытку Службы безопасности Украины (СБУ) завербовать первого заместителя министра МЧС Донецкой народной республики (ДНР) Дмитрия Костямина, угрожая ему расправиться с его супругой. Об этом ТАСС сообщили в региональном управлении ФСБ.

Украинские спецслужбы заставляли донецкого чиновника передавать Киеву закрытую информацию.

Как установила ФСБ, 1 марта супруга замминистра Елена Слабунова приехала в Харьков на похороны матери и там ее задержала СБУ. После чего Костямина вынуждали к сотрудничеству под угрозой физической расправы над его женой.

В результате оперативной игры российские спецслужбы сумели освободить Елену Слабонову, она выехала из Украины. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

В ФСБ отметили, что с украинской стороны идет постоянная вербовочная работа в отношении представителей госвласти ДНР путем шантажа и запугивания.