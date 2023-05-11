Любителям незащищенного секса раскрыли симптомы опасной болезни

Дерматовенеролог Бас: больные гонореей мужчины могут испытывать боль в яичках и мошонке

Передающаяся половым путем гонорея часто протекает с минимальными проявлениями — заподозрить ее можно лишь по боли в яичках и мошонке у мужчин и усилению выделений из влагалища у женщин. Некоторые другие характерные симптомы опасной болезни дерматовенеролог Виктор Бас раскрыл в беседе с изданием «Столица на Онего».

Бас предупредил любителей незащищенного секса, что гонорея — весьма распространенное инфекционное заболевание. Оно вызывает воспаление слизистых оболочек мочеполовой системы, глаз, ротоглотки и прямой кишки у больных обоих полов, а также поражает шейку матки, матку и фаллопиевы трубы у женщин. Заразиться гонореей может любой сексуально активный человек, добавил врач.

Более 50 процентов заразившихся гонореей составляют молодые люди в возрасте от 15 до 24 лет

По словам Баса, зараженные гонореей мужчины могут испытывать боль при мочеиспускании и отмечать странные выделения из мочеиспускательного канала. В случае осложненного течения заболевания также наблюдаются боли в мошонке и яичках.

В то же время у женщин инфекция часто напоминает неспецифическую инфекцию мочевого пузыря или влагалища, сообщил дерматовенеролог. На начальной стадии симптомы инфекции включают усиление выделений из влагалища, вагинальные кровотечения между менструациями, боль при мочеиспускании. При этом, как отметил Бас, у женщин гораздо выше риск развития серьезных осложнений, спровоцированных гонореей.

У женщин гонорея может распространяться в матку или маточные трубы. Воспалительный процесс способен повредить фаллопиевы трубы настолько, что увеличивает риск внематочной беременности или [может] привести к бесплодию. У мужчин гонорея может осложняться эпидидимитом. Иногда этот процесс может тоже привести к бесплодию Виктор Бас врач-дерматовенеролог

Ранее врач-акушер-гинеколог Лела Джохадзе развеяла мифы о венерических заболеваниях. Инфекции, передающиеся половым путем (ИППП), не всегда сопровождаются неприятными симптомами, а заразиться ими можно не только во время полового контакта, сообщила она.