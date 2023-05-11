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04:29, 11 мая 2023Экономика

Стало известно об исчезнувших в России товарах из ЕС на миллиард долларов

FT: при транзите через Россию исчезли товары ЕС двойного назначения на миллиард долларов
СюжетСанкции против России:

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В России исчезли товары двойного назначения, пересылаемые из Евросоюза другим покупателям. Об этом пишет Financial Times.

В частности, в Армению, Казахстан и Киргизию должны были прибыть авиадетали, газовые турбины, оптическое оборудование и иные товары, однако они не достигли пункта назначения. Всего речь идет о продукции на миллиард долларов.

Издание предполагает, что речь идет о призрачной торговле, когда реальный покупатель остается в тени по тем или иным причинам. «С чего бы этим странам вдруг понадобились эти товары? Кто больше всего нуждается в этих товарах в регионе? Очевидно, Россия», — объяснил вице-канцлер эстонского МИД по юридическим и консульским вопросам Эрки Кодар.

Ранее агентство Bloomberg писало о том, что Евросоюз обсуждает механизм ограничений против третьих стран, которые «делают недостаточно для того, чтобы помешать России обойти санкции». Речь идет о том, чтобы наказать тех, кто может помогать Москве обходить антироссийские меры. В первую очередь подозрение падет на тех, кто не сможет объяснить скачки в торговле ключевыми товарами или технологиями. Импорт в Россию различных товаров, особенно в сфере технологий, из Казахстана, ОАЭ, Турции и Китая резко вырос в последнее время, указали журналисты.

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Марина Совина
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