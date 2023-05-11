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14:27, 11 мая 2023Мир

Конкурент Эрдогана снялся с выборов президента Турции за три дня до голосования

Кандидат в президенты Турции Индже снялся с выборов за три дня до голосования

Фото: Umit Bektas / Reuters

Кандидат в президенты Турции Мухаррем Индже, возглавляющий Партию отечества, заявил о снятии кандидатуры и выходе из борьбы за высший пост за три дня до голосования. Об этом пишет издание NTV.

Индже пояснил, что принял такое решение из-за давления в виде различных провокаций, обвинений и дезинформации. «То, что я наблюдал последние 45 дней, я не наблюдал ни разу за предыдущие 45 лет», — подчеркнул Индже. Конкурент нынешнего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана напомнил о публикации фейковых чеков и фотографий, целью которых, по мнению политика, было уличить его в преступлениях и помешать одержать верх на выборах.

В выборах также поучаствуют Эрдоган и Кемаль Кылычдароглу — его считают главным конкурентом лидера в голосовании. Для победы необходимо набрать 50 процентов голосов плюс один голос, в противном случае пройдет второй тур выборов, он запланирован на 28 мая.

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Елизавета Наумова
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