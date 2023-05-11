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08:20, 11 мая 2023Силовые структуры

Двух иностранцев осудят за убийство россиянина во время ссоры

В Новосибирске будут судить двух иностранцев, забивших до смерти россиянина во время ссоры

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В Новосибирске суд рассмотрит дело 19-летнего и 20-летнего иностранца об убийстве 31-летнего местного жителя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, ночью в июне 2022 года фигуранты выпивали с потерпевшим. Они поссорились и начали драться. Тогда один из обвиняемых стал душить жертву, а второй продолжал избивать. Россиянин скончался.

Вскоре знакомый иностранцев помог товарищам скрыть преступление: выбросил вещи потерпевшего, убрался в квартире, замыл следы и спрятал тело. Этого фигуранта дела будут судить по статье 316 («Укрывательство убийство») УК РФ. А в отношении обвиняемых возбудили дело по пункту «ж» части 2 статьи 105 («Убийство») УК РФ.

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Екатерина Власова
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