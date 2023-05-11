В Москве две городские услуги стали оказывать по-новому

Вице-мэр Ракова: в Москве усовершенствовали систему оказания услуг в сфере опеки

В Москве с начала апреля отпала необходимость в личном посещении органов опеки и попечительства лично. Услуги, которые они оказывали, теперь доступны в столичных семейных центрах, а две из них — в центрах госуслуг «Мои Документы», рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Вице-мэр отметила, что за время, прошедшее с перевода оказания услуг в сфере опеки в новый формат ими воспользовались более двух тысяч человек.

Система оказания социальных услуг в Москве постоянно совершенствуется, чтобы быть максимально удобной и соответствовать запросам всех жителей столицы. Особое внимание мы уделяем комфорту получения услуг для людей, чья жизнь связана с заботой о тех, кто не может принимать некоторые решения самостоятельно. Например, детям, недееспособным или ограниченно дееспособным взрослым Анастасия Ракова вице-мэр Москвы

По словам Раковой, только за 2022 год опекуны обращались в органы опеки за разрешением на операции с деньгами и имуществом подопечных свыше 15 тысяч раз. Прежде этот документ можно было получить только по месту жительства или регистрации подопечного, а также по месту постановки на учет дважды в неделю. С апреля 2023 года полномочия по предоставлению двух наиболее популярных услугу службы опеки, связанных с выдачей разрешений на сделки с имуществом и распоряжением деньгами на счетах, перевели во флагманские центры «Мои Документы» и центр госуслуг поселения Сосенское.

«Теперь за этими услугами жители могут обращаться ежедневно по удобному графику. По всем остальным вопросам опеки и попечительства родители горожане обращаются в столичные семейные центры, где им окажут необходимую поддержку», — отметила Ракова.

С декабря 2022 года в Москве в тестовом режиме заработал сервис онлайн-записи на прием по вопросам органов опеки. С марта 2023 года он стал доступен для всех москвичей. За пять месяцев на прием с помощью портала «Моя новая семья» записались свыше 8,5 тысячи горожан.

Как рассказала начальник Управления попечительства в отношении несовершеннолетних московского Департамента труда и социальной зашиты Елена Зайцева, нововведения разрабатывались для того, чтобы сделать поддержку более доступной и удобной. По ее словам, возможность получить помощь по вопросам опеки без жесткой привязки к месту жительства по гибкому графику, а также появление онлайн-записи «помогает горожанам получить помощь как можно более оперативно, планировать свой день заранее и не тратить время на ожидание».