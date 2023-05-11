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08:57, 11 мая 2023Силовые структуры

Россиянина осудили на 12 лет за совершенное в 2015 году убийство предпринимателя

В Сургуте дали 12 лет мужчине, застрелившему в 2015 году предпринимателя из-за разногласий

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Сургуте суд приговорил к 12 годам лишения свободы 38-летнего мужчину за убийство предпринимателя, совершенное восемь лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре.

Мужчина признан виновным по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, 11 апреля 2015 года во дворе дома на улице Маяковского нашли тело мужчины с огнестрельными ранениями. Выяснилось, что жертва — бизнесмен, занимавшийся деятельностью по пассажирским перевозкам. Тогда найти виновника преступления не удалось.

Однако в ноябре 2022 года правоохранители установили личность подозреваемого и задержали его. Выяснилось, что убийца — знакомый жертвы. Они вместе вели бизнес и из-за разногласий поссорились. Тогда осужденный пять раз выстрелил в партнера из пистолета.

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Екатерина Власова
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