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05:10, 11 мая 2023Россия

В российском детсаду воспитательница уложила ребенка спать на полу

«АСТВ»: в детском саду в Южно-Сахалинске воспитательница уложила ребенка спать на полу

Фото: BBC Creative / Unsplash

В частном детском саду в Южно-Сахалинске воспитательница завязала ребенка в узел и уложила спать на полу. Об этом сообщает портал «АСТВ».

Уточняется, что речь идет об учреждении, расположенном на улице Авиационной. Издание приводит слова очевидицы, которая отметила, что в группе появился новый мальчик, который не мог уснуть в тихий час. «И педагог прибегла к ужасному методу, завязав ребенка в узел и бросив его на пол! Он долго плакал, что-то болтал на своем, уснул. Конечно, долго он не проспал в таком положении и проснулся», — заявила она.

По словам женщины, после этого воспитательница перетащила малыша в туалет, закрыв его там в темноте. Кроме того, еще одного ребенка накормили насильно в данном учреждении, утверждает она.

Возможным нарушением прав малолетних детей в частном воспитательном учреждении заинтересовались в следственном комитете. В настоящее время проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в городе Юрюзань в Челябинской области воспитательница детского сада заставляла пятилетних детей чистить унитаз и стирать «сопливчики».

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Марина Совина
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