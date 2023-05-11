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11:55, 11 мая 2023Силовые структуры

Россиянина осудили на пять лет за истязание маленьких детей в течение десяти лет

В Санкт-Петербурге осудили на пять лет мужчину, десять лет избивавшего дочь и сына

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге суд приговорил к пяти годам лишения свободы мужчину, избивавшего своих детей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчина признан виновным по пунктам «а,г» части 1 статьи 117 («Истязание») и части 2 статьи 156 («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

По данным ведомства, фигурант работал старшим кузнецом. С января 2012 по апрель 2022 года из-за неприязни он избивал своих детей — дочь 2008 года рождения и сына 2010 года рождения. Отец нападал на детей в пьяном состоянии, понимая, что те находятся в беспомощном состоянии в силу своего возраста.

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Екатерина Власова
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