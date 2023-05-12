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09:52, 12 мая 2023Силовые структуры

Двух россиян осудили за хищение у Минобороны

«Ъ»: двух бизнесменов осудили условно за хищение 76 млн руб. при поставках для Минобороны

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Мещанский суд Москвы вынес обвинительный приговор двум бизнесменам Курбану Абаеву и Анатолию Бокову за хищение 76 миллионов рублей при поставке Минобороны России системы контроля управления доступом и заказа питания в армейских столовых. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Подсудимые получили по пять лет условно.

Из материалов дела следует, что бизнесмены участвовали в реализации госконтракта на поставку биометрических терминалов из Китая.

Своей вины в совершении преступления Абаев и Боков не признали.

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Любовь Ширижик
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