Двух россиян осудили за хищение у Минобороны

«Ъ»: двух бизнесменов осудили условно за хищение 76 млн руб. при поставках для Минобороны

Мещанский суд Москвы вынес обвинительный приговор двум бизнесменам Курбану Абаеву и Анатолию Бокову за хищение 76 миллионов рублей при поставке Минобороны России системы контроля управления доступом и заказа питания в армейских столовых. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Подсудимые получили по пять лет условно.

Из материалов дела следует, что бизнесмены участвовали в реализации госконтракта на поставку биометрических терминалов из Китая.

Своей вины в совершении преступления Абаев и Боков не признали.