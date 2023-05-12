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14:14, 12 мая 2023Бывший СССР

Украина получила крупный кредит от Всемирного банка

Украина получила кредит в размере 132 миллионов долларов от Всемирного банка
Сергей Марченко

Сергей Марченко. Фото: Ken Cedeno / Reuters

Украина получила кредит в размере 132 миллионов долларов на поддержку сельского хозяйства. Такую крупную сумму властям страны выдал Всемирный банк, сообщает пресс-служба Министерства финансов в Telegram.

«Кредитные средства поступили в общий фонд государственного бюджета Украины по результатам выполнения мероприятий, предусмотренных в рамках проекта программы "Ускорение частных инвестиций в сельское хозяйство"», — сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко.

По его словам, средства позволят возместить приоритетные расходы в сельскохозяйственном секторе, а также улучшить ситуацию в пищевой промышленности и продовольственной безопасности.

8 мая стало известно, что Всемирный банк выдал Украине кредит почти на 190 миллионов евро. Средства планируется направить на зарплаты за февраль текущего года работникам госорганов и педагогам.

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Алевтина Запольская
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