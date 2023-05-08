Всемирный банк выдал кредит Украине на выплаты зарплат

Украина получила почти €190 млн от Всемирного банка на зарплаты госслужащим и педагогам

Украина получила почти 190 миллионов евро от Всемирного банка на зарплаты госслужащим и педагогам. Об этом сообщается на сайте министерства финансов страны.

Отмечается, что в общий фонд государственного бюджета Украины поступило 189,32 миллиона евро. Средства были предоставлены на льготных условиях от Международной ассоциации развития. Срок погашения кредита составляет десять лет с четырехлетним льготным периодом.

По данным ведомства, деньги будут направлены на частичное возмещение расходов государственного бюджета, осуществленных для обеспечения оплаты труда работников государственных органов и педагогическим работникам за февраль текущего года.

Ранее сообщалось, что Нидерланды выделили 40 миллионов евро на программу Всемирного банка по поддержке фермеров из Украины. «Это обеспечит украинским фермерам доступ к финансам, а также большую продовольственную безопасность», — заявила министр внешней торговли Нидерландов Лише Шрайнемахер.