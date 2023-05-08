Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
23:13, 8 мая 2023Экономика

Всемирный банк выдал кредит Украине на выплаты зарплат

Украина получила почти €190 млн от Всемирного банка на зарплаты госслужащим и педагогам

Фото: Yehor Milohrodskyi / Unsplash

Украина получила почти 190 миллионов евро от Всемирного банка на зарплаты госслужащим и педагогам. Об этом сообщается на сайте министерства финансов страны.

Отмечается, что в общий фонд государственного бюджета Украины поступило 189,32 миллиона евро. Средства были предоставлены на льготных условиях от Международной ассоциации развития. Срок погашения кредита составляет десять лет с четырехлетним льготным периодом.

По данным ведомства, деньги будут направлены на частичное возмещение расходов государственного бюджета, осуществленных для обеспечения оплаты труда работников государственных органов и педагогическим работникам за февраль текущего года.

Ранее сообщалось, что Нидерланды выделили 40 миллионов евро на программу Всемирного банка по поддержке фермеров из Украины. «Это обеспечит украинским фермерам доступ к финансам, а также большую продовольственную безопасность», — заявила министр внешней торговли Нидерландов Лише Шрайнемахер.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Пригожин сообщил о получении «Вагнером» боеприпасов в Артемовске
Под Артемовском ликвидировали служившего в ВСУ убийцу-рецидивиста
Президент UFC заявил о мешающих боям личных проблемах Чимаева
Всемирный банк выдал кредит Украине на выплаты зарплат
Мэр Белгорода решил отменить праздничные мероприятия 9 мая
Визажист раскрыла секреты нанесения тонального крема
Перенесший остановку сердца футболист получил награду за возвращение года
Лукашенко прибыл в Москву
Глава Туркмении прибудет в Москву на парад Победы
Инвесторов предупредили об угрозе новой финансовой катастрофы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.