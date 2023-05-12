Wildberries приостановил начисления за рекламу после митинга продавцов
Маркетплейс Wildberries приостановил начисления за рекламу на время проведения следствия после митинга продавцов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.
По информации собеседника агентства, Wildberries достиг договоренностей с продавцами, собравшимися у офисов маркетплейса из-за списания примерно 2 миллиардов рублей «за некие рекламные услуги».
Митингующие подтвердили использование «серых» схем продвижения и сообщили о готовности сотрудничать со следствием, говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что продавцы Wildberries устроили новую забастовку. Люди пришли к офису компании, который находится в московском бизнес-центре «Демидов». По их словам, ночью маркетплейс произвел списание на сотни миллионов рублей из-за новых рекламных правил.