Wildberries приостановил начисления за рекламу после митинга продавцов

Wildberries приостановил начисления за рекламу на время следствия после митинга продавцов

Маркетплейс Wildberries приостановил начисления за рекламу на время проведения следствия после митинга продавцов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

По информации собеседника агентства, Wildberries достиг договоренностей с продавцами, собравшимися у офисов маркетплейса из-за списания примерно 2 миллиардов рублей «за некие рекламные услуги».

Митингующие подтвердили использование «серых» схем продвижения и сообщили о готовности сотрудничать со следствием, говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что продавцы Wildberries устроили новую забастовку. Люди пришли к офису компании, который находится в московском бизнес-центре «Демидов». По их словам, ночью маркетплейс произвел списание на сотни миллионов рублей из-за новых рекламных правил.