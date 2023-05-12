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12:19, 12 мая 2023Путешествия

Пассажир захотел раньше всех покинуть самолет, устроил скандал и попал на видео

Пассажир American Airlines устроил скандал с тремя женщинами в самолете и попал на видео

Пассажир рейса American Airlines захотел покинуть самолет раньше всех и устроил скандал с тремя женщинами. Инцидент попал на видео очевидца, которое публикует Daily Mail.

По информации издания, самолет летел из Шарлотты, Северная Каролина, в Форт-Лодердейл, Флорида. Сразу после посадки в городе прибытия сидевший в хвосте лайнера мужчина в золотистой куртке стал расталкивать попутчиков в проходе, чтобы подойти к выходу. Когда они сделали ему замечание, пассажир начал грубо разговаривать и заявил, что «сам устанавливает правила».

«Не груби мне, потому что я могу грубить в ответ <...> Я убрал вас с дороги, хорошего вечера, дорогая <...> Гетто выходит из меня!» — отвечал он своим оппоненткам. Спор продолжался несколько минут, пока стюардесса не попросила пассажиров вежливо покинуть самолет.

Зарина Дзагоева
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