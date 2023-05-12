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03:32, 12 мая 2023Среда обитания

Россиянам перечислили признаки поддельной платежки за услуги ЖКХ

Юрист Заплатникова: любое отличие квитанции от предыдущих — это повод насторожиться

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Юрист Юлия Заплатникова перечислила россиянам признаки поддельной платежки за услуги ЖКХ. В беседе с агентством «Прайм» она заявила, что любое отличие квитанции от предыдущих — это повод насторожиться.

По словам эксперта, изготовить подделку довольно просто. Достаточно сверстать похожий на макет оригинал, изменив реквизиты получателя. Поэтому, как отметила Заплатникова, отличить настоящую квитанцию от фальшивки не всегда просто, но возможно.

Для этого нужно обращать внимание на указанные в документе данные об использованных ресурсах и сравнить с теми, что передавались поставщику по итогам месяца. Так, несовпадение информации о площади квартиры или количества проживающих также должно насторожить. Мошенники не могут получить эту информацию из открытых источников, поэтому очень часто ошибаются.

Настораживающий формат, другой шрифт или его размер являются поводами изучить платежку максимально пристально. Лучше всего уточнить данные у организации, услуги которой собираетесь оплатить, подытожила Заплатникова.

В марте Российский экологический оператор (РЭО) предложил поэтапно отказаться от печати бумажных платежек за жилищно-коммунальные услуги, перейдя на электронный документ.

При этом оговаривается, что бумажные квитанции пока следует сохранить для некоторых категорий жителей многоквартирных домов, например пенсионеров.

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Марина Совина
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