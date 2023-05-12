В Москве после капремонта открылись 80 поликлиник

Ракова: московская программа капремонта поликлиник по новому стандарту выполнена на 40%

В Москве отремонтировали по новому стандарту и открыли для пациентов уже 80 поликлиник. Так, программа капремонта объектов амбулаторного звена выполнена на 40 процентов. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Вице-мэр отметила, что после капремонта в поликлиниках «обновляются не только фасад и коммуникации, меняется сам подход к организации медицинской помощи». В обновленных поликлиниках установлено современное оборудование и созданы комфортные условия для пациентов. «Поликлиника становится комфортнее, функциональнее и современнее», — подчеркнула она.

270 000 квадратных метров составляет общая площадь обновленных поликлиник

Обновленные медучреждения расположены в 62 районах столицы. Среди них — 39 взрослых поликлиник, 38 детских и три взросло-детские поликлиники. После капремонта это просторные светлые медучреждения, в которых сосредоточено все, что нужно для качественной диагностики и лечения.

Согласно новому стандарту, в обновленных поликлиниках кабинеты самых востребованных врачей расположены на первых этажах, а кабинеты диагностики рядом с профильными специалистами. Для персонала оборудованы комнаты отдыха, а для пациентов — зоны ожидания с эргономичной мебелью, телевизорами и кондиционерами.

Во всех обновленных поликлиниках установлено современное оборудование последнего поколения, которое подключают к единой медицинской платформе столичного здравоохранения. Благодаря этому данные передаются в систему автоматически. Для анализа результатов некоторых исследований используется искусственный интеллект. Умные алгоритмы позволяют сократить вероятность врачебной ошибки.

Модернизация затронет свыше 200 столичных поликлиник. Это половина амбулаторного фонда Москвы. Самым крупным проектам стала поликлиника в Лефортово — ее площадь составляет почти 10 тысяч квадратных метров, в настоящее время там продолжаются ремонтные работы.

