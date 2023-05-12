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10:39, 12 мая 2023Россия

В правительстве не поддержали поправки в законопроект о мобилизации

«Ведомости»: в кабмине не поддержали поправки в законопроект о мобилизации

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В правительстве не поддержали поправки в законопроект о мобилизации, согласно которым под нее не подпадают россияне, не проходившие военную службу. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на два источника в правительственной комиссии.

По данным издания, комиссия кабмина не согласилась с предложенными депутатом Госдумы Михаилом Матвеевым поправками на основании того, что защита страны является конституционной обязанностью россиян.

«В соответствии с ч. 1 ст. 59 Конституции РФ защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина РФ», — цитируют «Ведомости» текст отзыва комиссии. В связи с этим кабмин счел, что расширение списка претендентов на отсрочку от мобилизации нецелесообразно.

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Отдельно в правительстве отметили, что при составлении поправок авторы не учли правоприменительную практику по мобилизации.

Сам депутат Матвеев сообщил «Ведомостям», что кабмин привел аргументы в пользу призыва в ряды Вооруженных сил и неслуживших граждан по всеобщей мобилизации, в то время как его законопроект был посвящен частичной.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября глава Минобороны Сергей Шойгу доложил, что цели частичной мобилизации достигнуты — в ряды вооруженных сил страны призваны 300 тысяч человек. От мобилизации в стране освободили более 830 тысяч человек — часть из них работала на предприятиях оборонно-промышленного комплекса и в других социально значимых государственных сферах.

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Марк Леонов
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