Полковник запаса назвал цель сообщений о «формирующих» операциях ВСУ

Полковник запаса Литовкин: «формирующие» операции ВСУ — часть информационной войны

Сообщения о проведении на Украине «формирующих» операций перед возможным контрнаступлением ВСУ являются элементом информационной войны, считает военный эксперт, полковник запаса Виктор Литовкин. В беседе с «Лентой.ру» специалист предположил, что таким образом Киев пытается замаскировать проблемы в своей армии.

«Формирующие операции — это сосредоточение войск на каких-то главных направлениях, проведение отвлекающих ударов на второстепенных направлениях: под "формирующими" операциями может подразумеваться все что угодно — то есть любые мероприятия, связанные с подготовкой к широкомасштабному наступлению», — заявил Литовкин.

По его мнению, в попытке нивелировать недостатки украинской обороны Киев «распыляет в информационном пространстве различные вбросы», одним из которых, по его мнению, является сообщение о проведении «формирующих» операций.

Это все часть информационной войны, которая является частью гибридной войны Запада против России

Виктор Литовкин военный эксперт, полковник запаса

«В общем смысле формирующие операции — это удары по тыловым позициям, по складам, пунктам управления, это может быть разведка. Они вбрасывают в информационный поток фразы, которые должны свидетельствовать, что ВСУ готовятся к победе», — уточнил военный эксперт.

Ранее CNN со ссылкой на собственные источники сообщил, что ВСУ начали проводить «формирующие» операции накануне возможного контрнаступления Украины. По данным телеканала, эти операции подразумевают нанесение ударов по складам оружия, командным центрам, бронетанковым и артиллерийским системам и направлены на подготовку плацдарма для наступательных действий.