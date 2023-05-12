На Западе заявили о начале «формирующих» операций ВСУ

CNN: ВСУ начали «формирующие» операции в преддверии ожидаемого контрнаступления

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали проводить «формирующие» операции накануне ожидаемого контрнаступления. Об этом со ссылкой на двух высокопоставленных западных военного и чиновника сообщает телеканал CNN.

Они пояснили, что соответствующие операции включают в себя нанесение ударов по складам оружия, командным центрам, бронетанковым и артиллерийским системам и направлены на подготовку плацдарма для наступательных действий. По их словам, подобная тактика является стандартной и применяется перед крупными комбинированными маневрами.

Ранее глава отдела исследований региональной безопасности и конфликтов киевского фонда «Демократические инициативы» Мария Золкина назвала «информационной уловкой» заявление президента Украины Владимира Зеленского о переносе наступления ВСУ. По ее мнению, оно может быть адресовано западным странам, чтобы те ускорили поставки вооружений украинской армии.