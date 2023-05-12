На Украине назвали заявление Зеленского о переносе наступления уловкой

NYT: в Киеве назвали заявление Зеленского о переносе наступления информационной уловкой

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о переносе наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) может быть адресовано странам Запада с тем, чтобы те ускорили поставки вооружений. Об этом The New York Times заявила глава отдела исследований региональной безопасности и конфликтов киевского фонда «Демократические инициативы» Мария Золкина.

Также, по ее словам, Зеленский пытается поумерить большие надежды от грядущей операции ВСУ на случай, если наступление «окажется не таким успешным, как ожидалось».

Золкина заметила, что в Киеве опасаются отсутствия существенных результатов грядущего наступления, поскольку тогда Запад сможет надавить на украинские власти и заставить их сесть за стол переговоров.

«Я бы не исключала, что это (заявление Зеленского — прим. «Ленты.ру») была информационная уловка, поскольку Украина пытается скрыть свои приготовления», — также указала она.

11 мая 2023 года Зеленский заявил, что наступление ВСУ откладывается, поскольку армии понадобится больше времени для подготовки. По его словам, украинским войскам все еще нужна бронетехника, которая поступает в страну партиями.

