Парень раскрыл самый грязный интимный секрет возлюбленной ради спасения ее брата

Reddit: парень раскрыл брату девушки интимный секрет, чтобы он согласился на реабилитацию

Пользователь Reddit поделился историей о том, как раскрыл самый грязный интимный секрет своей возлюбленной ради спасения ее брата. Он рассказал, что ему пришлось выдать пикантные подробности их с девушкой половой жизни, чтобы ее родственник согласился пройти реабилитацию от зависимости.

Автор поста написал, что недавно собирался на ужине с семьей своей девушки, чтобы уговорить ее брата по имени Джо пройти реабилитацию от его зависимости. «Девушка попросила меня оказать ей эмоциональную поддержку в этот день», — объяснил он.

Девушка автора и другие члены ее семьи убеждали молодого человека пройти реабилитацию и говорили ему, как скучают по нему прежнему. «Я перестал быть вовлеченным в их разговоры, когда они стали повторять одни и те же вещи, но потом моя девушка одернула меня и сказала, что ее брат пытается поговорить именно со мной», — рассказал парень. Брат его возлюбленной спросил его, хочет ли он что-то добавить к всему сказанному, и отметил, что даже не знает, кто он.

«Я сказал, что я брат его сестры, а он подошел и пожал мне руку. Затем он начал спрашивать, сплю ли я с его сестрой», — вспомнил рассказчик. Тогда его девушка вмешалась и попыталась отклонить вопрос, но Джо неожиданно обнял его и пообещал пойти на реабилитацию, если тот расскажет ему пикантные подробности их с его сестрой половой жизни. «Он постучал по часам и сказал, что у меня есть 60 секунд, чтобы рассказать ему что-то интимное», — добавил герой истории.

«Джо схватил толстовку и ясно дал понять всем, что намерен уйти. Родители умоляли его не делать этого — было трудно на это смотреть», — признался автор. По его словам, тогда он глубоко вздохнул и крикнул: «Я пописал на нее!» Девушка расстроилась, так как ожидала, что ее парень раскроет менее интимную деталь их половой жизни.

«Это был самый неловкий вечер в моей жизни, но Джо отдал свой телефон и ключи от машины родителям и позволил им отвезти его в реабилитационный центр», — написал парень. По словам его девушки, ее родители, вероятно, теперь по-другому будут смотреть на них. Однако сейчас они слишком заняты ее братом, чтобы думать о том, чем занимается их дочь в постели с бойфрендом.

В комментариях под постом многие отметили, что история похожа на сценарий странного ситкома. Некоторые комментаторы также предположили, что брат девушки автора психически нездоров.