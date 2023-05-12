Туристы побили местного жителя в Таиланде после аварии и попали на видео

На Пхукете британские туристы побили местного жителя на дороге и попали на видео

Британские туристы побили местного жителя в Таиланде после аварии на дороге и попали на видео. Кадры публикует Daily Mail.

По данным издания, инцидент произошел на острове Пхукет. Джек Хобан (Jack Hoban) из Манчестера ехал вместе с друзьями на мопедах, когда столкнулся с водителем автомобиля Армином Лонгклангом (Armin Longklang). Из-за предполагаемого ДТП британцы окружили тайца, а Хобан ударил его.

Туристам удалось скрыться с места преступления, однако полиция выяснила их место проживания. Хобан был задержан, в результате расследования стало известно, что той же ночью он пытался вступить в конфликт с другим местным водителем такси.

В феврале полиция Таиланда арестовала 29-летнего россиянина, который незаконно проводил экскурсию для 11 соотечественников. Мужчину задержали в историческом центре Пхукет-тауна во время работы.