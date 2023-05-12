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15:48, 12 мая 2023Мир

Федеральный судья запретил Байдену освобождать мигрантов условно-досрочно

Федеральный судья запретил администрации Байдена освобождать мигрантов условно-досрочно

Фото: Andres Leighton / AP

Федеральный судья во Флориде Кент Ветерелл заблокировал план администрации Байдена по условно-досрочному освобождению мигрантов в США. Об этом сообщает USA Today.

Решение было принято в связи с ожидаемым наплывом мигрантов из-за отмены Вашингтоном чрезвычайных миграционных ограничений. «Юго-западная граница не контролируется последние два года. И скоро станет еще хуже, потому что сегодня в полночь истекает срок действия приказа "Раздел 42" (приказ, введенный администрацией бывшего президента США Дональда Трампа, ограничивающий миграцию из-за пандемии коронавируса, — прим. "Ленты.ру")», — заявил судья.

Согласно данным Министерства внутренней безопасности, при сохраняющихся темпах работы без дополнительных мер к концу месяца под стражей Пограничной службы США окажутся 45 тысяч человек. «Пограничный патруль не располагает ресурсами для управления таким количеством задержанных на юго-западной границе», — отметили в Министерстве.

Ранее правозащитники в США подали иск на администрацию президента Джо Байдена из-за ограничения предоставления убежища мигрантам. Новые меры предусматривают «презумпцию невозможности предоставления убежища» в случае незаконного пересечения американской границы.

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Анжелика Бережная
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