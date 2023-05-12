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10:42, 12 мая 2023Мир

В США подали иск на администрацию Байдена из-за мигрантов

В США подали иск на администрацию Байдена из-за ограничения доступа мигрантов к убежищам

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Правозащитники в США подали иск на администрацию президента США Джо Байдена из-за ограничения предоставления убежища мигрантам. Об этом сообщает Reuters.

Сторонники иммиграции, представленные Американским союзом гражданских свобод (ACLU), подали иск 11 мая за несколько минут до вступления в силу постановления США, ограничивающего доступ к убежищу на американо-мексиканской границе. Новые меры предусматривают «презумпцию невозможности предоставления убежища» в случае незаконного пересечения американской границы.

В ходатайстве, поданном федеральному судье в Калифорнии, группы хотят повторно открыть существующий судебный процесс по поводу аналогичных ограничений, введенных бывшим президентом Дональдом Трампом, и обновить дело, чтобы оно касалось нового постановления. Правозащитники настаивают, что поиск убежища в США — это легитимный путь, защищенный законодательством, независимо от того, как человек попадает в страну.

В марте минимум 39 человек погибли при пожаре в мексиканском центре размещения мигрантов в городе Сьюдад-Хуарес у границы США. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил, что группа мигрантов, содержащихся в центре, подожгла свои матрасы. Предполагается, что это было сделано в знак протеста против возможной депортации. «Они не думали, что это приведет к этой ужасной трагедии», — сказал глава страны. Уточняется, что большинство жертв оказались выходцами из Венесуэлы и Центральной Америки.

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Виктория Кондратьева
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