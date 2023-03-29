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13:24, 29 марта 2023Мир

Десятки мигрантов погибли при пожаре у границы США

Guardian: минимум 39 человек погибли при пожаре в центре для мигрантов в Мексике
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Mike Segar / Reuters

Минимум 39 человек погибли при пожаре в мексиканском центре размещения мигрантов в городе Сьюдад-Хуарес у границы США. Об этом сообщает The Guardian.

Катастрофа произошла 27 марта. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил, что группа мигрантов, содержащихся в центре, подожгла свои матрасы. Предполагается, что это было сделано в знак протеста против возможной депортации. «Они не думали, что это приведет к этой ужасной трагедии», — сказал глава страны.

Уточняется, что большинство жертв оказались выходцами из Венесуэлы и Центральной Америки. Разгоревшийся пожар журналисты назвали «одним из самых смертоносных, что когда-либо обрушивался на иммиграционный центр содержания в Мексике».

Ранее сообщалось, что 29 африканских мигрантов утонули в море, пытаясь добраться до Европы.

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Полина Матюхина
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