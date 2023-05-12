Медведев заявил о намерении противников России начать третью мировую войну

Зампред Совбеза Медведев заявил, что противники России ведут дело к третьей мировой войне

Противники России ведут дело к третьей мировой войне. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев во время своего выступления на Петербургском международном юридическом форуме. Его слова приводит ТАСС.

Медведев добавил, что победителей в такой войне быть не может.

Также политик в своем выступлении отметил, что против России уже ведется полноценная гибридная война.

С аналогичным заявлением Медведев выступал на марафоне общества «Знание» — он сообщил, что вовременный «мир болен» и, вероятно, находится на пороге новой мировой войны. Он также напомнил о праве Москвы первой применить ядерное оружие в случае проявления агрессии, грозящей существованию государства.