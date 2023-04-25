Медведев порассуждал о больном и находящемся на пороге новой мировой войны мире

Медведев на марафоне «Знание» заявил, что мир болен и находится на пороге мировой войны

Cовременный «мир болен» и, вероятно, находится на пороге новой мировой войны. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев на марафоне «Знание», трансляция которого ведется на сайте мероприятия.

Он напомнил, что империи никогда не распадаются без последующих войн, однако после распада Советского Союза России на протяжении 30 лет удавалось избегать масштабного конфликта. «Мировой войны можно избежать, но делать не буду прогнозы, прогнозы — дело неблагодарное», — заключил Медведев.