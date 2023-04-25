Медведев на марафоне «Знание» назвал ядерное оружие скрепой, собирающей государство

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал ядерное оружие скрепой России. Об этом он заявил в ходе марафона «Знание». Трансляция ведется на официальной странице общества во «ВКонтакте».

Такое же значение ядерное оружие имеет и для других государств, продолжил Медведев. Именно поэтому многие страны стремятся войти в «ядерный клуб», отметил он.

Зампред Совбеза напомнил о праве Москвы первой применить ядерное оружие в случае проявления извне агрессии, грозящей существованию государства. Противостоящим России силам не стоит недооценивать это, заключил он.

Также на марафоне «Знания» Медведев назвал американского бизнесмена Илона Маска возможным будущим президентом США. В обоснование этого Медведев указал на авторитет предпринимателя, «куда больший, чем у того же Дональда Трампа и тем более Джо Байдена».