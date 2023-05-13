Военкоры сообщили о ночной атаке российской армии на объекты ВСУ

«РВ»: российские дроны-камикадзе совершили ночную атаку на объекты ВСУ

Российские дроны-камикадзе ночью совершили атаку на объекты Вооруженных сил Украины (ВСУ) и пункты дислокации живой силы. Об этом сообщают военные корреспонденты из проекта «Русская весна» («РВ»).

По данным портала, атаке подверглись объекты ВСУ в Запорожской, Днепропетровской, Николаевской областях. Все они были атакованы барражирующими боеприпасами типа «Герань-2».

После ударов дронов на части объектов были слышны взрывы, а на некоторых после атаки возникли пожары. О потерях Украины в живой силе не уточняется.

Ранее сообщалось, что удар «Герани» по штабу Военно-морского флота Украины в Одессе попал на видео. На опубликованных кадрах видно, как беспилотник направляется в сторону здания, а затем пикирует на него. Вскоре происходит взрыв.