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09:42, 13 мая 2023Бывший СССР

Военкоры сообщили о ночной атаке российской армии на объекты ВСУ

«РВ»: российские дроны-камикадзе совершили ночную атаку на объекты ВСУ

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российские дроны-камикадзе ночью совершили атаку на объекты Вооруженных сил Украины (ВСУ) и пункты дислокации живой силы. Об этом сообщают военные корреспонденты из проекта «Русская весна» («РВ»).

По данным портала, атаке подверглись объекты ВСУ в Запорожской, Днепропетровской, Николаевской областях. Все они были атакованы барражирующими боеприпасами типа «Герань-2».

После ударов дронов на части объектов были слышны взрывы, а на некоторых после атаки возникли пожары. О потерях Украины в живой силе не уточняется.

Ранее сообщалось, что удар «Герани» по штабу Военно-морского флота Украины в Одессе попал на видео. На опубликованных кадрах видно, как беспилотник направляется в сторону здания, а затем пикирует на него. Вскоре происходит взрыв.

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Марк Леонов
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