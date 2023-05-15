Россиянин пойдет под суд за до смерти забитых гвоздодером супругов-пенсионеров

Россиянин убил пару пенсионеров ради 106 тысяч рублей и мобильных телефонов

В Республике Башкортостан 34-летний россиянин пойдет под суд за жестокую расправу над супружеской парой пенсионеров. Об этом «Ленте.ру» рассказала официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Юля Арбузова.

По версии следствия, 14 мая 2021 года злоумышленник проник на придомовую территорию супружеской пары в деревне Булан-Турган. Он дождался, пока пенсионер выйдет на улицу, где нанес ему удар ножом и до смерти забил гвоздодером и обухом топора, затем прошел в дом и убил его жену. Причиной расправы стала жажда наживы — он обыскал жилище и похитил 106 тысяч рублей, два мобильных телефона и сигнальный пистолет.

Желая замести следы, он выбросил орудия преступления в водоем и уехал в Великий Новгород, часть добычи он потратил на погашение кредитов, остальное потратил на себя. После обнаружения тел убитых пенсионеров, СКР возбудил и начал расследование уголовного дела по статьям 105 («Убийство двух и более лиц») и 162 («Разбой») Уголовного кодекса РФ.

Сыщики проработали различные версии случившегося. Односельчане, родственники и другие знакомые убитых были проверены на причастность к преступлению. Выйти на след подогреваемого помогла детализация телефонных соединений. Выяснилось, что именно он заходил в дом потерпевших последним. Мужчина вел у своих жертв строительно-монтажные работы на придомовом участке и понял, что в доме есть ценности. По результатам проведения комплекса неотложных мероприятий его причастность подтвердилась.

17 апреля сообщалось, что в Нижнем Новгороде пенсионеру дали 16 лет за попытку застрелить соседа из-за участка