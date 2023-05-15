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09:05, 15 мая 2023Силовые структуры

Бастрыкин раскрыл схемы блогеров для уклонения от уплаты налогов

Бастрыкин: блогеры используют схемы дробления бизнеса для уклонения от уплаты налогов

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин раскрыл схемы, которыми пользуются популярные блогеры для уклонения от налоговых обязательств. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

По словам главы ведомства, блогеры часто используют схемы искусственного дробления бизнеса, которые подразумевают создание видимости ведения какой-либо хозяйственной деятельности несколькими хозяйствующими субъектами, находящимися на льготных режимах налогообложения.

Бастрыкин пояснил, что при такой схеме предприниматель распределяет поступающую ему выручку на родственников или друзей, чтобы не платить налоги по общей системе налогообложения. Они, в свою очередь, создают видимость реальной деятельности.

Таким образом, зафиксированный заработок позволяет блогерам применять льготный режим налогообложения и выплачивать налоги в меньшем размере.

Ранее Бастрыкин предупредил, что СК проведет новые налоговые проверки в отношении популярных блогеров в случае поступления соответствующих материалов от Федеральной налоговой службы.

Марина Совина
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