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04:58, 15 мая 2023Силовые структуры

СК проведет новые налоговые проверки блогеров

Бастрыкин: СК проведет новые проверки блогеров в случае поступления материалов от ФНС

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин предупредил, что ведомство проведет новые налоговые проверки в отношении популярных блогеров в случае поступления соответствующих материалов от Федеральной налоговой службы (ФНС). Его слова приводит ТАСС.

Бастрыкин указал на то, что работа блогеров в последние годы стала очень популярной, а число подписчиков некоторых из них сопоставимо с числом читателей некоторых СМИ.

По словам главы СК, блогеры зарабатывают значительные капиталы на продаже определенных курсов или услуг. При этом он обратил внимание, что эти граждане не платят налоги в полном объеме, скрывая свой настоящий заработок.

Ранее Бастрыкин раскрыл выплаченную блогершей Еленой Блиновской сумму налогов. По его словам, создательница «Марафона желаний» погасила лишь сотую часть задолженности. «Обвиняемая Блиновская на данный момент погасила мизерную часть налоговой задолженности — всего 10 миллионов рублей», — сказал он.

Марина Совина
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