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11:03, 15 мая 2023Из жизни

Активистка борьбы с порно обнаружила порноролик с собой в главной роли

Активистка борьбы с порно обнаружила себя в порноролике, изготовленном недоброжелателем

Фото: Dainis Graveris / Reuters

Женщина обнаружила в интернете порно со своим участием, изготовленное без ее согласия. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

30-летняя активистка Кейт Айзекс, занимающаяся борьбой за права женщин, чьи интимные фото сливают в сеть, была шокирована, когда наткнулась в Twitter на эротическое видео с собой в главной роли. Как выяснилось позднее, это была правдоподобная фальшивка, созданная при помощи технологий искусственного интеллекта.

Айзекс несколько минут пыталась вспомнить, где и при каких обстоятельствах могло быть снято видео, и кто мог опубликовать его в социальной сети. Лишь когда шок улегся, она осознала, что имеет дело с так называемым дипфейком. Неизвестный недоброжелатель вставил ее лицо в готовый порноролик.

Любой, кто со мной знаком, тоже решил бы, что это я. Это было просто ужасно. Я чувствовала себя так, будто меня использовали. Этот ролик лежал в открытом доступе, его могли смотреть все желающие

Кейт Айзексосновательница движения Not Your Porn

Айзекс так и не нашла автора видео, но убеждена, что его появление связано с ее прошлыми публичными выступлениями на тему «порно без согласия».

Айзекс является основательницей и активисткой движения Not Your Porn («Это тебе не порно»). Она, в частности, активно выступает за ужесточение наказаний за преступления, связанные с публикацией интимных фото и видео без согласия участников. Соответствующий закон, предполагающий ответственность за публикацию подобных видео и фотоматериалов, был принят в Великобритании в 2015 году, однако лишь три процента жалоб приводят к предъявлению официальных обвинений.

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Ранее сообщалось о популярной порнозвезде из Великобритании, которая призналась, что на самом деле никогда не занималась сексом. Девушка снимала свои видео при помощи современных технологий, в том числе технологии дипфейк.

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Алиса Дмитриева
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