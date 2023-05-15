Описано будущее отношений Москвы и Анкары при победе оппозиции в Турции

Политолог Леви допустил ухудшение отношений России и Турции в случае победы оппозиции

Если действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проиграет выборы во втором туре, ожидаемо ухудшение отношений страны с Россией в пользу улучшения с НАТО и США. Также вероятно уменьшение возможностей обхода санкций для России. Об этом в разговоре с Лентой.ру заявил политолог Дмитрий Леви.

«Скорее всего, если победит Эрдоган, статус-кво сохранится. В противном случае — стоит ожидать ухудшения отношений с Россией в пользу улучшения с НАТО, — считает политолог. — Россия много делает для Эрдогана. Ее участие в зерновой сделке, в ситуации с энергопотоками подпитывает экономику страны и спасает ее от инфляции. Что будут делать США и НАТО, чтобы экономически поддержать Турцию, большой вопрос».

Леви также напомнил, что со стороны оппозиции уже звучали мысли о пересмотре отношений с Россией, обвинения во вмешательстве во внутриполитическую жизнь страны. Очевидно, по мнению политолога, что оппозиция, тяготеющая к американской точке зрения, будет стараться изменить свое положение в качестве хаба между Европой и Россией.

Сейчас Турция во многом работает в интересах России. Она — посредник в решении многих вопросов и проблем, в том числе, в плане перевозки товаров из Европы и других государств, сокративших возможности экспорта Дмитрий Леви политолог

Политолог заключил, что в случае, если оппозиция в Турции придет к власти, не исключено ужесточение санкций против России и сокращение возможностей их обхода.

Голосование прошло в воскресенье, 14 мая. Выборы проходили на территории 81 провинции Турции и в других странах. Обработаны 99,9 процента бюллетеней. Эрдоган получил 49,34 процента голосов, Кылычдароглу — 45 процентов. Для победы в первом туре кандидат должен получить 50 процентов плюс один голос. В связи с этим принято решение о проведении второго тура, он состоится 28 мая.