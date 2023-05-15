Силовые структуры
Россиянин зарезал свою бывшую возлюбленную из-за расставания и совершил суицид
В Чите россиянин зарезал свою бывшую девушку возле подъезда и покончил жизнь самоубийством
В Чите 31-летний россиянин зарезал свою бывшую девушку возле подъезда и покончил жизнь самоубийством. Об этом сообщает Telegram-канал 112.
Мужчина не смог смириться с расставанием и решил отомстить бывшей возлюбленной. Он подкараулил ее возле дома, избил и нанес смертельные удары ножом. После этого он опубликовал пост со словами о любви к жертве в одной из соцсетей и совершил суицид.
Известно, что у женщины осталась пятилетняя дочь.