Россиянин зарезал свою бывшую возлюбленную из-за расставания и совершил суицид

В Чите россиянин зарезал свою бывшую девушку возле подъезда и покончил жизнь самоубийством

В Чите 31-летний россиянин зарезал свою бывшую девушку возле подъезда и покончил жизнь самоубийством. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Мужчина не смог смириться с расставанием и решил отомстить бывшей возлюбленной. Он подкараулил ее возле дома, избил и нанес смертельные удары ножом. После этого он опубликовал пост со словами о любви к жертве в одной из соцсетей и совершил суицид.

Известно, что у женщины осталась пятилетняя дочь.