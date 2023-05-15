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20:39, 15 мая 2023Силовые структуры

Россиянин зарезал свою бывшую возлюбленную из-за расставания и совершил суицид

В Чите россиянин зарезал свою бывшую девушку возле подъезда и покончил жизнь самоубийством

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В Чите 31-летний россиянин зарезал свою бывшую девушку возле подъезда и покончил жизнь самоубийством. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Мужчина не смог смириться с расставанием и решил отомстить бывшей возлюбленной. Он подкараулил ее возле дома, избил и нанес смертельные удары ножом. После этого он опубликовал пост со словами о любви к жертве в одной из соцсетей и совершил суицид.

Известно, что у женщины осталась пятилетняя дочь.

Елизавета Новикова
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