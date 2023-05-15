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08:50, 15 мая 2023Силовые структуры

В российском поселке мать утопила полуторагодовалую дочь в ванне

Под Красноярском будут судить мать, утопившую полуторагодовалую дочь в гостях у сожителя

Фото: Unsplash

В Красноярском крае суд рассмотрит дело 37-летней местной жительницы об убийстве полуторагодовалой дочери. Об этом «Ленте.ру» рассказала представитель регионального управления Следственного комитета России Юлия Арбузова.

По данным ведомства, 25 октября 2022 года мать с дочкой приехали из поселка Курагино в поселок Кошурниково в гости к бывшему сожителю. Отмечается, что мужчина был отцом младенца. Следующим вечером пьяная фигурантка поссорилась с экс-кавалером и ушла купать ребенка в ванне. Там она утопила девочку и сообщила об этом в полицию.

По факту произошедшего было возбуждено дело по пункту «в» части 2 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что у женщины обнаружено психическое заболевание. Двое ее других детей 14 и 10 лет изъяты из семьи и помещены в социальное учреждение.

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Екатерина Власова
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