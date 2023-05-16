Политолог отметил очевидные успехи Василия Орлова в развитии Амурской области
Президент России Владимир Путин недвусмысленно поддержал кандидатуру Василия Орлова на пост губернатора Амурской области на следующий срок. Тем более что есть очевидные успехи в развитии региона. Так президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко прокомментировал «Ленте.ру» итоги встречи главы государства с губернатором Амурской области.
По мнению эксперта, Амурская область сейчас является перспективным регионом. Пограничное положение области с Китаем в условиях разворота России на Восток является очень значимым для развития экономики страны. А в регионе Василием Орловым сделано все, чтобы использовать потенциал области. Владимир Путин отметил на встрече, что в правительстве области сформирована хорошая, работоспособная команда, которая знает, в каком направлении должен развиваться регион.
«Собственно, уже и сейчас там благоприятные инвестиционный климат, в регион активно вкладываются средства. Готовится проект строительства российско-китайского железнодорожного моста. В области идет активная реконструкция дорог. В регионе действительно инвестиционный бум. И в этой ситуации глава государства решил поддержать продление полномочий Василия Орлова еще на один срок», — отметил Евгений Минченко.
Василий Орлов был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Амурской области в мае 2018 года, а через четыре месяца он одержал победу на губернаторских выборах.
Президент России Владимир Путин 16 мая 2023 года провел в режиме видеоконференции встречу с губернатором Амурской области Василием Орловым.