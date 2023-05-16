Политолог отметил очевидные успехи Василия Орлова в развитии Амурской области

Президент Владимир Путин поддержал Василия Орлова на выборах главы Амурской области

Президент России Владимир Путин недвусмысленно поддержал кандидатуру Василия Орлова на пост губернатора Амурской области на следующий срок. Тем более что есть очевидные успехи в развитии региона. Так президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко прокомментировал «Ленте.ру» итоги встречи главы государства с губернатором Амурской области.

По мнению эксперта, Амурская область сейчас является перспективным регионом. Пограничное положение области с Китаем в условиях разворота России на Восток является очень значимым для развития экономики страны. А в регионе Василием Орловым сделано все, чтобы использовать потенциал области. Владимир Путин отметил на встрече, что в правительстве области сформирована хорошая, работоспособная команда, которая знает, в каком направлении должен развиваться регион.

«Собственно, уже и сейчас там благоприятные инвестиционный климат, в регион активно вкладываются средства. Готовится проект строительства российско-китайского железнодорожного моста. В области идет активная реконструкция дорог. В регионе действительно инвестиционный бум. И в этой ситуации глава государства решил поддержать продление полномочий Василия Орлова еще на один срок», — отметил Евгений Минченко.

Василий Орлов был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Амурской области в мае 2018 года, а через четыре месяца он одержал победу на губернаторских выборах.

Президент России Владимир Путин 16 мая 2023 года провел в режиме видеоконференции встречу с губернатором Амурской области Василием Орловым.

