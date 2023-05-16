Российские фокусники установили мировой рекорд

Фокусники из Архангельской области установили новый мировой рекорд

Дуэт из Архангельской области — фокусники-иллюзионисты Илья Рыжков и Наталья Хазина — установили мировой рекорд на фестивале циркового искусства «Золотой слон» в Испании. Об этом сообщает «Регион 29».

Дуэт «Чародеи» вышел в финал и попал в число 13 лучших артистов мира. «Это огромная честь для нас! Мы, похоже, сами еще не осознаем всю высоту и силу момента. Но мы очень счастливы на этом фестивале», — рассказали они. «Мы делаем то, что умеем и получаем от этого огромное удовольствие. А когда артист любит то, что он делает, зритель отвечает ему тем же», — отметили Рыжков и Хазина.

По словам артистов, их высоко оценили зрители и международное жюри. На фестивале дуэт «Чародеи» установили рекорд — за 30 секунд они сменили 21 платье.