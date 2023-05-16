Выдают желаемое за действительное: МИД раскритиковал заявление Макрона о «геополитическом поражении» России

Замглавы МИД Грушко раскритиковал заявление Макрона о «геополитическом поражении» России

Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко раскритиковал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о «геополитическом поражении» России. Его комментарий приводятся на сайте ведомства.

Французский лидер в интервью газете L'Opinion заявил, что Россия уже потерпела «геополитическое поражение» в конфликте на Украине. На проигрыш Москвы, по его словам, указывают ее зависимость от КНР, а также вступление Швеции и Финляндии в НАТО. По мнению Макрона, Россия превращается в вассальное государство Китая.

Грушко подчеркнул, что Россия давно привыкла к повторяющимся заявлениям Франции и других стран Запада о том, что победа Киева неизбежна, а российская экономика практически рухнула под санкциями, однако это не более, чем попытка выдать желаемое за действительное.

Чем чаще мы слышим такие «молитвенные заклинания», тем становится яснее, что под давлением действительности политические элиты европейских стран перешли от агитационной обработки собственных граждан к убеждению самих себя в правильности принятого ими конфронтационного курса на разрушение основ региональной и международной безопасности Александр Грушко замглавы МИД России

Ранее депутат парламента Франции Николя Дюпон-Эньян выразил мнение, что фокус на поддержку Украины ослабит Европу еще больше, большие траты в интересах Киева отбросят Евросоюз (ЕС) на столетие назад, что в условиях конкуренции с КНР и США приведет к серьезным последствиям для экономики.

Запад накачивает Украину оружием, чтобы снять с себя ответственность за кризис

Замглавы МИД России заявил, что Запад накачивает Украину оружием в попытке снять с себя ответственность за происходящий кризис, в который он погрузил многие страны и регионы.

Ведь отказ от такой геополитической близорукости был бы равнозначен признанию ими своих ошибок, а на это на Западе пойти никак не могут Александр Грушко замглавы МИД России

Ранее стало известно, что Франция в ближайшие недели обучит несколько украинских батальонов и оснастит их десятками бронемашин и колесными танками AMX-10RC. Об этом говорится в совместном заявлении президента Франции Эммануэля Макрона и украинского лидера Владимира Зеленского по итогам их встречи в Париже.

Макрон также призвал Европу помочь Украине «подготовить переговоры, которые неизбежно должны начаться». При он указал на необходимость избежать конфронтации с Россией.

Западу придется смириться с крепкими отношениями Москвы и Пекина

Грушко заявил, что Западу придется смириться с крепкими отношениями Москвы и Пекина. Он подчеркнул, что слова Макрона о «зависимости» России от Китая — это попытка рассорить старых друзей и настроить одни страны против других в угоду геополитическим амбициям.

Этот формирующийся новый миропорядок означает конец многовековому доминированию стран «золотого миллиарда». Отсюда попытки всеми силами если не остановить, то сдержать этот процесс, и тут все средства хороши Александр Грушко замглавы МИД России

Замглавы МИД России подчеркнул, что равноправное и взаимоуважительное взаимодействие между Москвой и Пекином продолжатся, этот фактор будет лишь усиливать виляние на международные отношения.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель пригрозил Китаю осложнением отношений из-за конфликта на Украине. Он призвал Китай убедить Россию покинуть территорию страны. По его словам, в таком случае отношения Европы с Китаем продолжат развиваться.

