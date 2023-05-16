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19:25, 16 мая 2023Силовые структуры

Россиянина отправили в психбольницу за убийство полуторагодовалой девочки

В Кисловодске мужа няни, убившего полуторагодовалую девочку, отправили в психбольницу

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Кисловодске 55-летнего инвалида, обвиняемого в убийстве полуторагодовалой девочки, отправили на принудительное лечение в психиатрическую больницу. Об этом сообщает КП.

По данным следствия, 14 января 2022 года женщина, работавшая няней, попросила соседа найти ее гражданского мужа, который надолго пропал из дома. Сосед согласился, а спустя несколько часов приволок домой пьяного сожителя россиянки. Тот ругался и вел себя агрессивно. Женщина решила не оставаться дома и ушла ночевать к знакомой, забыв, что на следующий день ей должны были привезти ребенка, с которым она работала как нянечка.

Утром родители привезли малышку и отдали ее гражданскому мужу женщины. Они знали, что до этого мужчина хорошо играл с ребенком и помогал своей жене, поэтому спокойно оставили с ним дочь.

Спустя время на лестничной площадке соседи нашли тело девочки. Эксперты обнаружили на нем девять ножевых ранений. Подозреваемого задержали в квартире его матери в другой части города. Он был сильно пьян, бредил и говорил, что «должен был это сделать».

В ходе расследования выяснилось, что у мужчины расстройство личности, и он совершил преступление в состоянии временного психического расстройства, из-за которого не мог осознавать опасность своих действий.

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Владимир Шарапов
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