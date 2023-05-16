Российские пограничники сбили украинский дрон с помощью электронного ружья

В Белгородской области пограничники посадили украинский БПЛА с помощью электронного ружья

Российские пограничники посадили украинский беспилотник-разведчик в Белгородской области с помощью электронного ружья. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Военные заметили дрон с камерой в районе Шебекино и электронным ружьем лишили его связи со спецоборудованием. Известно, что он летел из Харьковской области.

На земле у БПЛА произошел сбой батарейки, в результате чего дрон сначала загорелся, а затем сломался.

Ранее сообщалось, что белгородские пограничники электронными ружьями сбили три украинских беспилотника.