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18:42, 14 апреля 2023Россия

Белгородские пограничники электронными ружьями сбили три украинских беспилотника

Shot: в Белгородской области пограничники сбили три украинских БПЛА электронными ружьями

Фото: Marco Cordone / Globallookpress.com

В Белгородской области пограничники сбили три украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) с помощью электронных ружей. Об этом в пятницу, 14 апреля, сообщает Telegram-канал Shot.

По их данным, первый БПЛА обнаружили в Грайворонском районе около 09:30. Военнослужащие электронным ружьем лишили его связи со спецоборудованием. Дрон упал около села Дроновка в километре от границы России и Украины. Уточняется, на устройстве было взрывчатка.

Второй беспилотник появился около 12:30 у села Щетиновка Белгородского района в 50 метрах от границы. Взрывчатых устройств на нем не оказалось. Еще через час БПЛА заметили снова в Грайворонском районе. Бойцам удалось сбить его около поселка Горьковский в километре от границы.

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Отмечается, что во всех перечисленных случаях обошлось без жертв и разрушений.

Ранее в Валуйском городском округе Белгородской области системой противовоздушной обороны (ПВО) был сбит беспилотный летательный аппарат. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, пострадавших и разрушений нет.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

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Никита Абрамов
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