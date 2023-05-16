В России предсказали нехватку такси

Общероссийское объединение пассажиров: закон о такси приведет к нехватке перевозчиков

С 1 сентября в России может начаться нехватка перевозчиков из-за вступления в силу закона о такси. Об этом в письме к секретарю генсовета «Единой России» Андрею Турчаку предупредил председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов, его слова приводит РБК.

Закон о такси, принятый в 2022 году, предъявляет к участникам отрасли новые требования, которым они еще не готовы соответствовать. Он предполагает создание в каждом регионе реестров служб заказа такси, перевозчиков и легковых такси, оператором которых станет Минтранс. Согласно новым правилам, водители должны заключать официальный трудовой договор для работы и при этом не иметь непогашенных судимостей и более трех неоплаченных штрафов. Также службы заказа такси обязаны предоставить ФСБ доступ к базам данных заказов.

По словам Зотова, в регионах до сих пор не создали местные реестры такси из-за нехватки средств и технической базы. С 1 сентября агрегаторы не смогут передавать заказы не внесенным в базу таксистам, в результате чего в стране случится нехватка перевозчиков, предсказал эксперт. Чтобы не допустить этого, необходимо отложить вступление закона в силу до начала 2027 года. Кроме того, нужно внести послабления в закон, например, позволить водителям проходить ТО в сроки, предусмотренные документацией завода-изготовителя, и решать вопрос с цветовым оформлением такси на местах, чтобы не усиливать нагрузку на бизнес.

Ранее Общественный совет по развитию такси заявил, что из-за вступления в силу нового закона цены на перевозки могут увеличиться на 10-20 процентов. По новым правилам, ответственность за жизнь и здоровье клиента во время поездки будет нести не только водитель, но и таксопарк и агрегатор, передавший заказ. При этом расходы перевозчиков уже стали заметно выше из-за роста затрат на содержание и страхование автомобилей.