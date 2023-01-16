Ценам на такси в России предсказали 20-процентный рост

Общественный совет по развитию такси предсказал рост цен на перевозки на 10-20% в 2023 г.

В течение года услуги такси в России могут подорожать на 10-20 процентов, так как перевозчики столкнутся с ростом затрат на содержание автомобилей и их страхование. Об этом пишет «Парламентская газета» со ссылкой на Общественный совет по развитию такси.

С 1 сентября текущего году в силу вступит новый закон о страховании пассажиров в такси, согласно которому ответственность за жизнь и здоровье клиента во время поездки будет нести не только водитель, но и таксопарк, и агрегатор, передавший заказ. Мера повлечет за собой увеличение затрат для перевозчиков, которым уже пришлось увеличить расходы на запчасти и обслуживание авто из-за санкций и ухода зарубежных брендов.

Как сообщили в Общественном совете по развитию такси, больше 80 процентов из 170 опрошенных представителей таксопарков по всей стране заявили, что в 2022 году испытывали проблемы с закупкой автозапчастей из-за подорожания и дефицита.

Кроме того, около 29 процентов перевозчиков решили не обновлять автопарк в 2023 году. Покупать новые машины планируют только 38 процентов российских компаний, а остальные будут следить за развитием ситуации на авторынке. Причины те же, что и с запчастями, — высокая цена и дефицит.

Для помощи перевозчикам в Совете Федерации разработали законопроект об обязательном уровне локализации деталей такси, который установит правительство, писал ТАСС в январе. Кроме того, первый зампред комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев в разговоре с «Парламентской газетой» напомнил, что таксопарки — не муниципальные предприятия, а коммерческие структуры, и имеют право на федеральные и региональные меры господдержки.

На фоне нехватки зарубежных автомобилей в 2023 году вырастет спрос перевозчиков на отечественные машины, например на продукцию «Москвича», прогнозируют в Общественном совете по развитию такси. В ноябре 2022-го стало известно, что онлайн-сервис такси и каршеринга «Ситимобил» предварительно договорился с заводом «Москвич» о поставках двух тысяч автомобилей в 2023 году. Машины местного производства будут предоставляться таксопаркам и партнерским лизингодателям.