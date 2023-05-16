ТНТ и компания Маслякова запустят аналог шоу «Игра»

РБК: телеканал ТНТ запустит аналог шоу «Игра» совместно с компанией Маслякова «АМиК»

Телеканал ТНТ совместно с компанией руководителя КВН Александра Маслякова запустит новое юмористическое шоу, которое станет аналогом передачи «Игра». Об этом сообщает РБК Life со ссылкой на источник на медиарынке.

По данным издания, в новом проекте команды из разных городов России будут соревноваться за призовой фонд в размере 10 миллионов рублей. Помогать участникам передачи будут звездные наставники.

Уточняется, что ТНТ будет работать над новым шоу совместно с творческим объединением «Александр Масляков и Компания» («АМиК»), занимающимся производством КВН. Другие подробности о новом проекте не приводятся.

Премьера «Игры» состоялась на канале ТНТ в сентябре 2021 года. В эфире программы между собой состязались 12 команд, состоящих из представителей старой и новой школы юмора. Ведущим шоу был Евгений Чебатков, а в жюри проекта вошли Нурлан Сабуров, Гарик Мартиросян, Юлия Ахмедова и Гарик Харламов. В ноябре того же года съемки передачи были приостановлены. Представители телеканала тогда заявили, что работа над проектом была временно прекращена из-за пандемии коронавируса. По их словам, руководство ТНТ не хотело подвергать риску зрителей, артистов и съемочную группу.

Незадолго до объявления о приостановке производства «Игры» ее раскритиковал Масляков. Он заявил, что проект ТНТ является калькой КВН. Помимо этого, Масляков назвал обещание победителям шоу 30 миллионов рублей аморальным по отношению к молодым людям, которым эта игра интересна.