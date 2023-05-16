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17:03, 16 мая 2023Силовые структуры

Украинца и россиян задержали за гибель замначальника УМВД Запорожья

МВД: в Запорожье задержали гражданина Украины и двух россиян за гибель замначальника УМВД

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Запорожской области задержаны гражданин Украины и двое россиян по подозрению в причастности к гибели заместителя начальника УМВД по региону. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России.

Подозреваемые совершили теракт против полицейского по заданию Службы безопасности Украины, которая снабжала их взрывчатыми веществами.

Их установили в ходе совместной спецоперации сотрудники ГУ МВД России по Запорожской области и областного УФСБ. Задержанные готовили покушение на высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов и представителей администрации Запорожья. В отношении них возбуждены уголовные дела.

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Любовь Ширижик
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